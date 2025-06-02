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Üçgen nişler, gizli geçitler... Karadeniz'in gizli hazinesi herkesi büyüledi, görmek için akın akın geliyorlar

Üçgen nişler, gizli geçitler... Karadeniz'in gizli hazinesi herkesi büyüledi, görmek için akın akın geliyorlar

15:322/06/2025, Pazartesi
IHA
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan tarihi Rabat Manastırı, hafta sonları ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Doğayla iç içe konumu ve tarihi dokusuyla öne çıkan yapı, özellikle kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünün Çamlık (Rabat) Mahallesi'nde bulunan tarihi Rabat Manastırı, hafta sonları ziyaretçi ağırlıyor.


Doğayla iç içe konumu ve tarihi dokusuyla öne çıkan yapı, özellikle kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.


Ardanuç ilçe merkezine 17 kilometre mesafede yer alan manastır, yöredeki diğer kiliselerle benzer mimari özellikler taşıyor. Yapının, Ortaçağ'da bölgeye hâkim olan Bagratlı Krallığı tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor.


Manastırın mimarisinde, Ortaçağ dönemine özgü olarak iç planı dışa yansıtan üçgen nişler dikkat çekiyor. Nadir olarak kubbe kasnağında kullanılan bu mimari öğelere, Rabat'ta sıklıkla rastlanıyor.


Ayrıca, her iki cephede kabartma bitki motifleriyle bezenmiş kesme taş işçiliği göze çarpıyor.10. veya 11. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen manastırın içinde bulunan gizli geçitlerin, Bulanık Deresi'ne kadar uzandığı biliniyor. Ancak bu geçitlerin büyük kısmı zamanla zarar görmüş durumda. 16. yüzyılın sonunda terk edilen yapının günümüze yalnızca kilise bölümü ulaşabilmiş.

Hafta sonları artan ziyaretçi ilgisinin bölge turizmi açısından oldukça önem kazanırken, Rabat'ın korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

#Artvin
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