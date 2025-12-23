Uşak'taki operasyonda ortaya çıktı: 3 ton zeytinyağından 23 ton sahte zeytinyağı yaptılar

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde sağlığa zararlı ürünleri zeytinyağı ile karıştırarak çoğalttıkları ve bu yağları şişeleyerek piyasaya sürdükleri belirlendi.