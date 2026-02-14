Son yıllarda otomotiv pazarında SUV modelleri öne çıkıyor. Trafikte görünürlüğü artan SUV’lar, sürücülerin satın alma tercihlerinde belirleyici olurken, satış verileri sedan ve hatchback modellerden SUV’lara doğru belirgin bir talep artışı olduğunu ortaya koyuyor. Üreticiler de bu talebi karşılamak için yeni SUV modellerini piyasaya sunuyor. İşte SUV fiyat listesi...

1 /28 Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 2 milyon 9 bin 300 lira

2 /28 Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale: 2 milyon 669 bin lira

3 /28 Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2 milyon 150 bin lira

4 /28 Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 lira

5 /28 BMW X1 xDrive25e X-Line: 5 milyon 409 bin 400 lira

6 /28 Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2 milyon 51 bin lira

7 /28 Audi Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI: 3 milyon 504 bin 957 lira

8 /28 Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 2 milyon 181 bin lira

9 /28 Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin lira

10 /28 Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance: 1 milyon 899 bin lira

11 /28 Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump: 1 milyon 490 bin 500 lira

12 /28 Mercedes EQA 250+: 4 milyon 217 bin lira

13 /28 Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli: 1 milyon 780 bin lira

14 /28 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna: 1 milyon 700 bin 300 lira

15 /28 Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: 1 milyon 780 bin lira

16 /28 MG HS: 2 milyon 540 bin lira

17 /28 Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6: 2 milyon 178 bin lira

18 /28 Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 796 bin 600 lira

19 /28 Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT: 2 milyon 310 bin lira

20 /28 Citroen e-C2 83 kW Elektrikli Motor: 1 milyon 468 bin lira

21 /28 Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1 milyon 742 bin 881 lira

22 /28 Honda HR-V 1.5L Elegance Hibrit: 2 milyon 389 bin lira

23 /28 KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik): 1 milyon 840 bin lira

24 /28 Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV): 2 milyon 655 bin 395 lira

25 /28 Lexus LBX: 2 milyon 995 bin lira

26 /28 Fiat Grande Panda 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima: 1 milyon 524 bin 900 lira

27 /28 Jaecoo 7 Revive: 2 milyon 270 bin lira