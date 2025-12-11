Uzun süredir bekleniyordu: İki ilçeyi birbirine bağlayacak

"Hacılar’ın cazibesi artacak"





Yeni güzergâhın sadece ulaşım değil, ekonomik canlılık açısından da önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Özdoğan, "Proje tamamlandığında Develi’ye ve Erciyes Tekir Kapı’ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Hacılar güzergâhını daha sık tercih edecek. Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden Erciyes’e erişim daha kolay hale gelecek. Bu durum, ilçemizin cazibesini artıracak; ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.





Başkan Özdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu güzergâhın tamamlanmasıyla Hacılar, Kayseri’nin önemli çıkış noktalarından biri haline gelecek" sözleri ile açıklamasını tamamladı.