Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu: 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu: 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

11:179/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Van'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken, 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar aralıklarla sürüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 40 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü.

Esnaf, sabah iş yerlerinin önündeki kar kütlelerini küreklerle temizlerken, belediye ekipleri iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip, ilçe dışına taşındı.



Öte yandan kar yağışının en etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.


 Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışma başlattı.

#van
#başkale
#kar
