Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da ekipler şiddetli rüzgar sonucu düşen çatı parçalarını topladı

Van'da ekipler şiddetli rüzgar sonucu düşen çatı parçalarını topladı

22:123/05/2025, Saturday
AA
Sonraki haber

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçalarını topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan şiddetli rüzgar, Erciş, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.



İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri, yola düşen çatı parçaları ve kırılan ağaç dallarını topladı.



Çatılardan sarkan sac ve tahta parçalarını da söken ekipler, yuvaları zarar gören bazı hayvanları da güvenli alana taşıdı.



#Van
#Van Büyükşehir Belediyesi
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama