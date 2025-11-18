Van'da güvenlik kalkanı: Türkiye-İran sınır duvarı tamamlanıyor

Türkiye’nin güvenlik kalkanı: Sınır duvarı





2021 yılında başlayan sınır duvarı projesi, ülke güvenliği açısından hayati bir rol üstleniyor. Başkale hattında tamamlanmak üzere olan 142,5 kilometrelik duvar, yalnızca Van için değil, Türkiye’nin doğu sınırının bütünlüğü ve güvenliği açısından da stratejik bir anlam taşıyor. Başkale sınır duvarı; sert iklim, yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarına rağmen, Türkiye’nin güvenliğine yönelik kararlılığın en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçiyor. Her bir metre taşı, emek, fedakârlık ve vatan sevgisiyle örülen bu duvar, ülkenin doğusundaki en güçlü güvenlik hattı olarak yükseliyor.