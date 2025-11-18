Yeni Şafak
Van'da güvenlik kalkanı: Türkiye-İran sınır duvarı tamamlanıyor

11:1318/11/2025, Salı
AA
<h2>Hudut Kartalları 7/24 devriye görevinde</h2><p><br></p><p>Zırhlı araçlar ve hudut birlikleri, duvar hattında gece gündüz devriye görevlerini sürdürüyor. Her türlü hava şartlarına rağmen görev başında olan Hudut Kartalları; yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör sızmalarını engellemek için bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.</p><p><br></p>
Van’ın Başkale ilçesi sınır hattında yürütülen Türkiye-İran sınır duvarı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye’nin doğudaki en zorlu coğrafyalarından birinde, 3 bin 55 rakımlı Meydan Karakolu çevresinde sürdürülen çalışmalar, sınır güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip. Başkale ilçesinde yer alan 6. Hudut Tugayı 4. Hudut Taburu sorumluluk bölgesinde, zorlu doğa şartlarına rağmen görev yapan Hudut Kartalları’nın kışın kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki fedakarlıkları devam ediyor.

Başkale bölgesindeki 142,5 kilometrelik duvar tamamlanıyor


Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının Başkale bölümündeki 142,5 kilometrelik kısım da tamamlanmak üzere. Bu bölümde zorlu arazi şartları nedeniyle kullanılan iki farklı sistem ise dikkat çekiyor. 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerinde 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telinin yer aldığı modüler beton duvarın yanı sıra zorlu bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerinde 5 metre çelik profil ve yine 90 santimetre jiletli tel bulunan modüler çelik duvar kullanılıyor.

Yüksek teknolojiyle desteklenen güvenlik hattı


Sınır hattında yalnızca fiziksel duvarlarla değil, teknolojik sistemlerle de güvenlik sağlanıyor. Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri entegre edilerek, yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, sınır boyunca 24 saat kesintisiz izleme ve anlık müdahale imkânı sunuluyor.



Türkiye’nin güvenlik kalkanı: Sınır duvarı


2021 yılında başlayan sınır duvarı projesi, ülke güvenliği açısından hayati bir rol üstleniyor. Başkale hattında tamamlanmak üzere olan 142,5 kilometrelik duvar, yalnızca Van için değil, Türkiye’nin doğu sınırının bütünlüğü ve güvenliği açısından da stratejik bir anlam taşıyor. Başkale sınır duvarı; sert iklim, yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarına rağmen, Türkiye’nin güvenliğine yönelik kararlılığın en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçiyor. Her bir metre taşı, emek, fedakârlık ve vatan sevgisiyle örülen bu duvar, ülkenin doğusundaki en güçlü güvenlik hattı olarak yükseliyor.

