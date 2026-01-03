Van’da hasta ve mahsur kalanlar belediyenin çabasıyla kurtarıldı

Van’ın farklı noktalarında kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler bir tarafta hasta ve ambulansları kurtarılırken, bir yandan da yollarda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle yoğun bir mesai harcanıyor. 7-24 esasına göre yollarda olan karla mücadele ekipleri, Yukarı Darıca Mahallesi Aşağı Darıca Mezrası’nda akşam saatlerinde rahatsızlanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Habip Kara’nın (83) yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yolların kapalı olmasından dolayı 112 sağlık ekipleri Başkale Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başkale ilçe merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışma ile hastaya ambulansın ulaşmasını sağlayan ekipler mahalle ve mezra yolunu da ulaşıma açtı.
Ayrıca ekipler, Tuşba ilçesi Yeşilköy Mahallesi, Özalp ilçesi Kırkçalı Mahallesi ile Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallerinde yolda kalan ambulanslar da kurtarılarak, hastaya ulaşmaları sağlandı.
"Onlarca araç kurtarıldı"
Belediye karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Ömerova Mahallesi, Edremit ilçesi Doğanlar ve Ayazpınar Mahalleleri, İpekyolu ilçesi Arıtoprak- Karakoç mahalleleri arası, Saray ilçesi Tamer Aydın Karakolu ve Karakaş Üs Bölgesi, Özalp ilçesi Gültepe Mahallesi, Gürpınar ilçesi Sevindik Mahallesi ile Bahçesaray ilçesi başta olmak üzere onlarca noktada yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtardı.
Kurtarma çalışmaları 112 Acil Servis ve ilçe şantiye şefliklerine gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildi.
Ayrıca kent merkezi ve kırsalda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası 319 mahalle ve 306 mezra yolunun açılması için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.