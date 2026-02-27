Yeni Şafak
Vardiya değişimi sonrası tipide mahsur kalan işçiler 7 saatte kurtarıldı

13:0227/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 işçi, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

İlçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçi, dün akşam saat 17.00 sıralarında vardiya değişimi sonrası eve dönüş yolunda Çiçekliyurt köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçları ile mahsur kaldı.


İşçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.


Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.



Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından işçiler kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

