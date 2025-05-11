Vatan nöbetinde bir anne: Güvenlik korucusu silah arkadaşlarıyla omuz omuza

"Arkadaşlarım bana Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Çok duygulandım, mutlu oldum. Sorunlarımızla yakından ilgilenen, her konuda yardımcı olan komutanlarımıza, silah arkadaşlarıma teşekkür ederim. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm. Hem evimin işlerini hem de görevimi severek yapıyorum. Annelik de vatanı savunmak da güzel duygular. Zor bir coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Bizim için asıl olan vatanı korumaktır. Görevimizi bu sevgiyle yapıyoruz. Bu duygularla tüm fedakar annelerin gününü kutluyorum."