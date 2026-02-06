Yeni Şafak
Vezirköprü’de işletme şefi adaylarına silvikültür eğitimi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, yeni göreve başlayan orman mühendislerine yönelik Silvikültür Eğitim Tatbikatı düzenlendi. Eğitimler, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İşletme Müdürü Mecit Koçak’ın ev sahipliğinde düzenlenen program, Silvikültür Şube Müdürü Abdülkadir Ortataş’ın yürütücülüğünde, yeni göreve başlayan İşletme Şefi adaylarının katılımıyla 2-6 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, silvikültürel çalışmaların sahadaki uygulamaları ele alındı. Eğitim programının, şef adaylarının mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmayı hedeflediği belirtildi. Yetkililer, programın verimli geçtiğini ifade ederek, yeni görevlerine başlayan orman mühendislerine başarılar diledi.

