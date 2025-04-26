Yağışların etkisiyle coşkuyla akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arkadaşıyla şelaleye gelen Haydar Uçkan, Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Şelalenin manzarasını görüntülediklerini ifade eden Uçkan, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu güzel görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.