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Yağışların etkisiyle coşkuyla akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

Yağışların etkisiyle coşkuyla akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

17:1526/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
AA
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<p>Van / Muradiye Şelalesi </p>
Van / Muradiye Şelalesi

 Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arkadaşıyla şelaleye gelen Haydar Uçkan, Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Şelalenin manzarasını görüntülediklerini ifade eden Uçkan, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu güzel görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

#Van
#Muradiye Şelalesi
#doğal güzellik
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