Bahar mevsiminin sonlarına doğru yaklaşırken birçok bölgemizde sağanaklar, kuvvetli rüzgarlar ve yer yer sisli hava hakim. Hal böyleyken, vatandaşlar gözünü yaz mevsimine çevirdi. Sıcaklıkların ne zaman artacağı, güneşin yüzünü ne zaman göstereceği sorularına ise yanıt Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. İşte hava durumu raporlarında illere göre son tahminler...

Bahar aylarının ortasında yağış ve rüzgar etkisini sürdürürken, vatandaşlar sıcak havaların gelişini merak ediyor. Meteoroloji'den gelen son tahminler, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havaya işaret ediyor. Özellikle bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları yapılırken, pus ve sis gibi hava olaylarının da etkili olacağı bildiriliyor. Havanın ne zaman ısınacağıyla ilgili açıklama ise uzman isimden geldi. Peki, sıcak günler için geri sayım başladı mı? İşte son tahminler ve bölge bölge hava durumu detayları.

1 /9 Meteoroloji'den Yeni Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

2 /9 Sis ve Pus Etkili Olacak

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu’da güneyli yönlerden zaman zaman şiddetli eseceği bildirildi.

Özellikle Marmara’nın güney ve doğusunda, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Batı Karadeniz'de gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

3 /9 Marmara’da Rüzgar Güçlü Esecek

Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Ayrıca kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.



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Sıcak Hava Ne Zaman Geliyor?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'e yaptığı açıklamada sıcak havanın geleceği tarihi açıkladı. Şen’e göre hava sıcaklıkları 20 Mayıs'tan sonra belirgin şekilde yükselecek. Uzun süredir beklenen yaz havası, yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacak.

Öte yandan uzmanlar, 2024 yılında görülen olağanüstü sıcaklıkların ardından, 2025 yazının da son derece sıcak ve kurak geçeceğini öngörüyor.



5 /9 Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara: Parçalı bulutlu, kuzeydoğudan kuvvetli rüzgarlı. Gece ve sabah pus ve sis bekleniyor.





6 /9 Ege: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

7 /9 Akdeniz: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu kesimlerde yağışlar zaman zaman kuvvetli olabilir.

8 /9 İç Anadolu: Güney ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.