Yanan araçtan etkilendi teknolojik çözüm üretti: Araç sahipleri bu uygulamayla uyarılabilecek

Uygulama hakkında konuşan İdris Karateke, "Rastladığım bir haberde çöplük yanıyordu ve çöplüğün yanında da bir araç vardı. Araç yanmak üzereydi ve aracın sahibi ne yazık ki orada yoktu. Araç sahibine ulaşılamadığı için çöpteki yangın araca sıçradı ve araç yanmaya başladı. Bunu haberde görünce çok üzüldüm. Sahibine ulaşılsaydı belki o kişinin aracı kurtulacaktı" dedi.