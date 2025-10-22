Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Yapımı 3 ay sürdü: Dünyanın en değerli iki madeni kullanıldı! İlk kez görücüye çıktı

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyanın en değerli iki madeni kullanıldı! İlk kez görücüye çıktı

11:3122/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Elazığ’da ilk defa sipariş üzerine yapılan ve pırlanta işlemeli altın püsküllü fil dişi tespih, 3 ay boyunca yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından görücüye çıktı.

Elazığ’da tespih ustası Hadin Bulut tarafından sipariş üzerine ilk defa yapılan pırlanta işlemeli ve altın püsküllü fil dişi tespih, 3 aylık yapım ve işleme süresinin ardından tamamlandı.

3,5 karat pırlantanın ve 5.97 gram altının kullanıldığı fil dişi tespih, görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

Tespih hakkında açıklamalarda bulunan Bulut, "Dünyanın en değerli iki madenini orijinal bir fil dişinde birleştirdik. Pırlanta ile altının fil dişinin üzerindeki müthiş görselini yakaladık. Tamamen özel ve sipariş üzerine yapıldı. 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram 14 ayar altın kullanıldı. Fil dişinin de 20 grama yakın malzemesi var. Özel işçilik yapıldı. Fiyat olarak ilk defa yaptığımız için 150 bin liraya yaptık. Aslında ilk defa yaptığımız için işçilik ücreti almadık. İkinci bir sipariş alırsak, 200 bin liradan aşağı yapamayız. Çünkü yapımı ortalama 3 ay sürdü" dedi.

#Elazığ
#Pırlanta
#Altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 9000’den 7200 prim günü ne zaman Meclis'e gelecek? Bağ-Kur prim eşitlemesi...