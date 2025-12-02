Yasaklı bölgeye giren araç 6 km hıza düşecek! Milyonlarca sürücü için bakanlık devreye girdi: Yeni sistem resmen başladı

"Hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla sisteme aktarılacak"





Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Nete işlenen verilerin belediyeler, emniyet ve jandarma ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacağını kaydetti. E-skuter faaliyetlerinde iletilen verilerin hangi zaman aralıklarında, ne şekilde ve hangi yolla U-Net Otomasyon sistemine işleneceğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:





"Bu kapsamda, işletmeler tarafından, hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla U-Net sistemine aktarılacak. Sürüş tamamlandığında bu bilgiler en geç on dakika içinde U-Net’e işlenecek. Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterlerde ise her değişiklik sisteme işlenecek."