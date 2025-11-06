Yassıtepe Höyüğü'nde bulundu: 5 bin yıllık kaplarda gerdanlık detayı

‘KADIN, YASSITEPE'DE ÇOK ÖNEMLİ’





Buluntularla ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu özel kaplar, daha çok kadınlara hitap ediyor. Üzerinde kabartmalar olan, 'libasyon' dediğimiz adak kutu ve kapları ortaya çıkardık. 20'ye yakın çanak çömleğin yarısından fazlasının özel kaplar olduğunu gördük. Kadını anımsatan gerdanlık kabartmalı kaplar var. Küçük boyutta olanların üzerinde ise yine çeşitli bezemeler bulunuyor. Bunların hepsi pişmiş topraktan yapılmış. 5 bin öncesine tarihleniyor. Kentin ticari ve kültürel sürecinin, Yassıtepe'de başladığını ortaya koyuyor. Bazıları sağlam ele geçerken, bazıları restore edildi. Çoğuna sıvı madde koymak için yapılmış. Kadın, Yassıtepe'de çok önemli" ifadelerini kullandı.