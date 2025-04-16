Yayla evlerini tahrip eden ayılardan biri kaçarken görüntülendi: Köpek sesi çıkararak ayının dikkatini çekmeye çalıştı

Evinin durumunu telefonun ucundaki komşusuna anlatan vatandaş, "Ali yaylaya bak yaylaya. Sağlam bir şey koymamış. Ali'm koltuklarımız gitti. Televizyon ikiye bölünmüş, senin televizyon daha çok kırık. Ali, Ali, Ali tavanda kaldı yali" diyerek, hasarın ne denli büyük olduğunu göstermeye çalıştı. İlk önce evlere hırsızların girdiğini düşünen vatandaşlar, kar üzerinde ve odalarda bulunan halılarda ayıların pati izlerini görünce, evlerinin ayılar tarafından istilaya uğradığına emin oldular.

Dışarı çıktığında bir ayının koşarak kaçtığını gören vatandaş cep telefonu ile ayıyı görüntüledi.





Ayının izini süren vatandaş, ayının dikkatini çekmek için köpek sesi çıkardı. Bir süre vatandaşı uzaktan izleyen ayı, daha sonra kaçarak, gözden uzaklaştı.