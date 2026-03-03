Yeni Şafak
Yer: Türkiye! İlginç görüntü dronla kaydedildi görenler hayret etti

Yer: Türkiye! İlginç görüntü dronla kaydedildi görenler hayret etti

12:173/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Bayburt'ta karla kaplanan menderesler ilginç manzaralar oluşturdu. Yazın yörede tarım ve hayvancılığına hayat veren Demirözü Barajı'na dökülen menderesler, dronla görüntülendi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.


Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları ortaya çıktı.


İşte dronla kaydedilen o muhteşem görüntüler...

Yazın yörede tarım ve hayvancılığa hayat veren Demirözü Barajı'na dökülen menderesler, dronla görüntülendi.

İşte bölgeden ilginç görüntüler...

