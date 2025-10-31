Yeni Şafak
Yıkımda şaşırtan manzara: Zeytinburnu'nda bir binadaki yıkım nedeniyle bitişikteki apartmanda hasar oluştu

21:5931/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanda hasar oluştu. Daireleri hasar alan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını istiyor.

Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. Çalışmaların başladığı binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Hasar alan apartmandaki dairelerin içerisinde yer alan bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

'DUVARIMIN YAPILMASINI İSTİYORUM'


Dairesi hasar alan Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Ben olmasaydım dövüyorlardı oğlumu. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler...

2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz" dedi.

#Zeytinburnu
#Ev
#Kentsel dönüşüm
