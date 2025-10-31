Yıkımda şaşırtan manzara: Zeytinburnu'nda bir binadaki yıkım nedeniyle bitişikteki apartmanda hasar oluştu

'DUVARIMIN YAPILMASINI İSTİYORUM'





Dairesi hasar alan Behiye İçkili, "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Ben olmasaydım dövüyorlardı oğlumu. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler...