Yılların su kuyuları kurudu: Bazı çeşmeler ise zar zor ayakta kalmaya çalışıyor

Çevreci Serhat Akkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskiden mahallelerde hayırseverler dağlarda su kaynakları bulur, oraya tulumba ya da çıkrıkla çalışan kuyular yaparlardı. Bu kuyuların önüne küçük bir havuz yapılarak yaban hayvanlarının da su içmesi sağlanırdı. Şimdilerde ise bu hayratların tamamı kurumuş durumda. Eskiden tulumba ile gün yüzüne çıkan su, bugün yerin metrelerce altında zor bulunuyor. Suyun kıymetini vaktinde bilmek gerek" dedi.