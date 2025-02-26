Yolu kapanan köydeki hasta için ilginç çözüm: Dron şifa için uçtu

"5,5 kilometrelik yolu dron ile aşarak arkadaşımızın ilaçlarını kendisine gönderdik"





Yaşanan olayı anlatan Hikmet Aydın, "Köylerimizde kar kalınlığı malumunuz üzere 2 metreyi bulan yerlerimiz var. Eski köy muhtarımız Harun Atalay'ın talebi üzerine köyde ilacı biten vatandaşımıza aracımızla ilk olarak gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaştık. Uluşamadığımız için yaklaşık 5,5 kilometrelik yeri de dron ile aşarak ilaçları kendisine gönderdik. Bu sayede hasta amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırmış olduk. Yollarımız kapalıdır. Burada traktörle de olsa belli bir yere de gidebiliyoruz. Fakat Piri köyü Saydaş Mahallesi'nin yolları ulaşıma kapalıdır. Biz de dron ile amcamızın ilaçlarını kendisine ulaştırdık. Mutluyuz, vatandaşımıza yardımcı olmak bizler için güzeldi" dedi.