Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı: Görenler gözlerine inanamıyor

Sistemin arılara herhangi bir zararının olmadığını ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:





"Arılar burada özgürce dışarı çıkıp içeri girebiliyorlar, polen de getirebiliyorlar. Burada arıların özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamadık. Bulunduğumuz yer organize sanayi bölgesi, çiçek de bol. Bu ticari amaçlı değil, tamamen hobi amaçlı."