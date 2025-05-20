Yüzlerce yıldır ayakta: Görenleri kendine hayran bırakıyor

Köylüler, tarihi köprüyü özellikle tarla ve çayırlara ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan köprü, son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Tarihi yapıya ilginin her geçen gün arttığını belirten köy sakinleri, köprünün geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurduğunu ve korunması gerektiğini söylüyor.