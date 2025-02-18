Zonguldak'ta heyelan: 3 ev tahliye edildi

Bekar, "Çocukları aldık, elimize gelen önemli şeyleri aldık. Jandarma gelip tutanak tuttu. 'Eve giremezsiniz' dediler. Biz de yakınımıza sığındık. Bizle beraber 3 eve tahliye kararı verildi. Onlara 1'er gün verilmiş sanırım ama bize daha çok. Evde yana doğru bir meyil var gibi, eğilme var gibi geliyor bana. Kış günü 2 çocuğum okula gidiyor. Kiraya nasıl çıkarım? Öyle bir durumum da yok. Ev alma durumum yok. Ne zamana kadar kira öderim? Zor. Kızım üniversite okuyor, maddi durumu çok da iyi olan birileri değiliz. Bu olay da başımıza gelince bilemiyorum zaman neyi gösterecek" diye konuştu" açıklamasında bulundu.