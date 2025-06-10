2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'arı' detayı

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet Aşçi (13) ve ablası Ayşe Aşçi (20) olay yerinde hayatını kaybederken, yine arka koltukta bulunan bir diğer kardeşleri S.A. ile şoför baba H.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan anne M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.