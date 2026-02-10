47 yıllık tutku: 13 yaşında başladı, milyonlara ulaştı! Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar

Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istediğini belirten Benice, bu ilgiden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "İnsanların geçmişe ait bu eşyalara ilgi göstermesi beni motive ediyor. Her ürünün ayrı bir hikâyesi var. Bu ilgiyi görmek, yıllardır verdiğim emeğin karşılığı" ifadelerini kullandı.



