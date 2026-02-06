6 Şubat depremini anlatan operatör: Korkuyla uyanıyorum 1-2 saatten fazla uyuyamıyorum

"Sobanın üzerine düşmeseydim kolon kafamı ezecekti"

Enkazda yaşadığı anları anlatan Cengiz Kamalı’nın babası ise, "Deprem olduğunda tavan çöktü ve arkamda bulunan demir sobanın üzerine düştü. Sobanın üzerine düşmeseydi kolon kafamı ezecekti. Beni kurtarmaya gelenler üzerime düşen betonu bir türlü delemediler. Oğlum kepçeyle vurarak kırmaya çalışıyordu ancak beton bir türlü parçalanmıyordu. İki kişi de beni çekmeye çalışıyordu ama canım çok yanıyordu, ben de ‘Çekmeyin, canım acıyor’ diyordum. Orada sıkışıp kalmıştım. Daha sonra üzerinde oturduğum koltuğun ayaklarını kestiler, biraz boşluk oluştu ve o şekilde kurtuldum. Vücudumun birçok yerinde kırıklar vardı. Daha sonra mutfak bölümünde olan eşime seslendim ancak ses gelmedi. O an ‘Gitti’ dedim. Bu vaziyette saatler sonra enkazdan çıkarıldım" ifadelerini kullandı.