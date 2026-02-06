EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.









ADANA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı











