Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak?

6/02/2026, Cuma
Meteoroloji 6 Şubat 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürürken, cuma günü için son dakika uyarısı yapıldı. Gündüz sıcaklıkları İstanbul’da 14, Edirne’de 13, Kocaeli’de 18 derece ölçülüyor. Hafta sonu da yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre; bugün Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. 

Bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak?


﻿MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.



ADANA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı




İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ve gece saatlerinde kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





BOLU 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu










GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu





