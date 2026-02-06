Meteoroloji 6 Şubat 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürürken, cuma günü için son dakika uyarısı yapıldı. Gündüz sıcaklıkları İstanbul’da 14, Edirne’de 13, Kocaeli’de 18 derece ölçülüyor. Hafta sonu da yağışların devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre; bugün Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerin yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün (6 Şubat) hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ve gece saatlerinde kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cuma) toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu