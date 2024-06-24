AİLESİ KAYBOLDUĞUNU 5 GÜN SONRA FARK ETTİ





McClish'in anlattığına göre, bir noktada bir dağ aslanı da kendisini takip etmeye başlamış ancak mesafesini korumuş ve kendisine zarar vermeye çalışmamıştı. Kendisi de bu esnada ıslak yapraklar üzerine uyumuş, ara ara yardım bulma umuduyla etrafa seslenmiş ve karnını dağ çileğinin haricinde başka neyle doyurabileceğini düşünmüştü.