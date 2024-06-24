Kaliforniya dağlarında üstüne bir tişört veya gömlek bile giymeden gittiği yürüyüş sırasında kaybolan zavallı adam, 10 gün süren kabus sırasında nasıl hayatta kaldığını anlattı.
ABD'li Lukas McClish, Kaliforniya eyaletinde dağ yürüyüşü yapmak için gittiği ormanda kayboldu. Kimseye haber vermeden birkaç saatlik dağ yürüyüşü için yola çıkıp dağda kaybolan adam, 10 gün boyunca dağ çileği yiyerek hayatta kaldı.
The Guardian'ın aktardığına göre, McClish, bulunduktan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, yediği dağ çileklerinin yanı sıra bir dereden içtiği su sayesinde hayatta kaldığını anlattı. Yürüyüşe çıkarken yanına bir el feneri ve katlanabilir bir makas dışında hiçbir şey almadığını anlatan adam, "Çünkü 3 saatlik bir yürüyüşe çıkacağımı düşünüyordum" dedi.
'BOTLARIMA DOLDURDUĞUM SUYU İÇTİM'
34 yaşındaki McClish'in Santa Cruz dağlarında yaşadıklarına ilişkin KSBW yayın kuruluşuna verdiği demece göre, yürüyüşe 11 Haziran tarihinde başlamış, kısa süreceğini düşündüğü doğa yürüyüşü planıyla ilgili de hiç kimseye haber vermemişti.
McClish, 20 Haziran Perşembe günü uzak bölgedeki bir kanyonun dibinde bulunarak kurtarıldı.
McClish, kaybolduğu sürenin büyük bir kısmını kanyonlarda dolaşarak, su kenarlarında oturarak geçirdiğini, botlarına doldurduğu suyu içerek susuz kalmamaya çalıştığını anlattı. Aç kalmamak ve güçten düşmemek için ise bulduğu dağ çileklerini toplayıp yemişti.
AİLESİ KAYBOLDUĞUNU 5 GÜN SONRA FARK ETTİ
McClish'in anlattığına göre, bir noktada bir dağ aslanı da kendisini takip etmeye başlamış ancak mesafesini korumuş ve kendisine zarar vermeye çalışmamıştı. Kendisi de bu esnada ıslak yapraklar üzerine uyumuş, ara ara yardım bulma umuduyla etrafa seslenmiş ve karnını dağ çileğinin haricinde başka neyle doyurabileceğini düşünmüştü.
Adamın ailesi ise başına bir şey gelmiş olduğundan, kaybolduktan beş gün sonra, 16 Haziran Babalar Günü'nde endişe duymaya başladı. Bunun üzerine Şerif Ofisi'ne giderek hakkında kayıp ilanında bulundular, Ofis de McClish için onlarca kişinin katıldığı bir arama çalışması başlattı. Çalışmaya katılanlar bir noktada adamın yardım çağrılarını duydu. 10 gün boyunca herhangi bir yara almayan McClish ekiplerce kurtarıldı.