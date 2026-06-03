Altın yatırımcısına uyarı: ‘Fiyatlar bu seviyenin altına gelirse…’

KRİTİK VERİ CUMA GELECEK

Dikkatler cuma açıklanacak mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Tahminlerden yüksek gelebilecek bir istihdam verisinin de FED beklentilerini düşürerek altın fiyatları üzerinde daha fazla baskı unsuru olabileceği aktarılıyor. Ons için kritik destek olarak gösterilen 200 günlük hareketli ortalama ise bugün itibarıyla 4.420 dolara yaklaşıyor.