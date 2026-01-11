Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ankara'da Filistinli gazeteciler için grafitili anma

Ankara'da Filistinli gazeteciler için grafitili anma

14:0311/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anma amacıyla grafiti çalışması yapıldı.

#Ankara
#Filistin
#Gazeteci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Bayburt kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?