Ankara'da Filistinli gazeteciler için grafitili anma

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anma amacıyla grafiti çalışması yapıldı.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
#Ankara
#Filistin
#Gazeteci
Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anma amacıyla grafiti çalışması yapıldı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.