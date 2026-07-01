Anne ve babasından Ahmet Sami için çağrı: DMD ile mücadele ediyor

Baba Halil İbrahim Yıldırım, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirecek özel yayında, dayanışmanın ve iyiliğin gücünü hep birlikte göstereceklerini vurgulayarak, "Programımızın birbirinden değerli konukları ile Kocaeli Tv’den federasyon binamızdan canlı yayınlanacak olan ’Ahmet Sami’ye Umut ol programında buluşuyoruz. DMD kas hastalığıyla mücadele eden evladımız, Ahmet Sami’nin tedavi sürecine destek olmak, sesini daha fazla insana ulaştırmak ve umutlarına ortak olmak için düzenleyeceğimiz bu anlamlı birlik gecesine tüm dostlarımızı programımızı izlemeye davet ediyoruz. Bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak, geleceğine umut olmak demektir. Gelin, Ahmet Sami için tek yürek olalım. Program 2 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da gerçekleştirilecek" dedi.







