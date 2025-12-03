Yeni Şafak
Artvin beyaza büründü: Karçal ve Genya dağlarının zirvesine kar yağdı

15:333/12/2025, Çarşamba
Artvin'deki Karçal ve Genya dağlarının zirvesine kar yağdı. Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düştü.

#artvin
#karçal
#genya
