Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, Güney Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, setinde yaşanan krizlerle gündemde. Daha önce yönetmen değişikliğiyle sarsılan yapım, şimdi de senarist problemiyle karşı karşıya.
Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde olduğu fenomen dizi Aşk ve Gözyaşı’da kriz üstüne kriz! İddiaya göre; yönetmen değişikliğinin ardından şimdi de senarist problemiyle sarsılan yapım, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Hayranlar, dizinin geleceği ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı konusunda merak içinde.
AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?
Edinilen bilgilere göre, dizinin senaristi Dilara Pamuk 3. bölümün ardından ekibe veda etmiş, sonrasında ise yapım şirketinin yazı grubu iki bölümü kaleme almıştı. Bu gelişmeler nedeniyle set çalışmaları geçici olarak dururken, dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği iddia ediliyor. 6. bölümün yazım süreci tamamlandığında, sete çıkış tarihinin netleşeceği belirtildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, hikâyede önemli ayrılıkların yaşanacağı ve yeni karakterlerin de diziye dahil olacağı konuşuluyor.
Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren yapım izleyenleriyle buluşmaya devam edecek.