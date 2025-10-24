Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde olduğu fenomen dizi Aşk ve Gözyaşı’da kriz üstüne kriz! İddiaya göre; yönetmen değişikliğinin ardından şimdi de senarist problemiyle sarsılan yapım, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Hayranlar, dizinin geleceği ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı konusunda merak içinde.