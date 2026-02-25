Yeni Şafak
Atlara bağladığı sapanlarla yabani otları temizledi: Tepkilere yol açtı

12:0225/02/2026, Çarşamba
DHA
Adana'nın Sarıçam ilçesinde patates üreten bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları atlara bağladığı sapanlarla temizledi.

İlçenin Elif Su Uludağ Caddesi'nde yerleşim alanlarının arasında kalan yüzlerce dönümlük tarlada patates üretimi yapan bir çiftçi, fidelerin arasındaki yabani otları temizlemek için modern tarım araçları yerine geleneksel yöntemleri tercih etti.


Fidelerin zarar görmemesi için tarlasında traktör kullanmayan çiftçi, 4 atın arkasına bağladığı sabanlarla fidelerin arasını sürdü. Çiftçinin atları kullanması ise tepkiye yol açtı.



#at
#sapan
#ot
