Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ayasofya Camii Ramazan'ın son cuma namazında doldu taştı

Ayasofya Camii Ramazan'ın son cuma namazında doldu taştı

14:3228/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Ramazan ayının son cuma namazı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılındı.

#ayasofya
#ramazan
#namaz
#cuma namazı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: 3600 günle emekli olunur mu? 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?