'Babamla aynı evde...' Bez Bebek'te birlikte oynamışlardı: Evrim Akın için açtı ağzını yumdu gözünü

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annen ve baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek tehdit edildiğini ileri sürdü.



