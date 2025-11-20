Yeni Şafak
'Babamla aynı evde...' Bez Bebek'te birlikte oynamışlardı: Evrim Akın için açtı ağzını yumdu gözünü

13:2320/11/2025, Perşembe
Bez Bebek dizisinin küçük Yağmur'u oyuncu Asena Keskinci, sosyal medya hesabından yaptığı yayında aynı dönem birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Keskinci, Akın'ın annesiyle babasının ayrılmasında payı olduğunu ileri sürerek; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. İlk şiddetini 6-7 yaşındayken gördüğünü anlatan Keskinci'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce kendini tutamadı.


Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.


Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annen ve baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek tehdit edildiğini ileri sürdü.


Evrim Akın tarafından şiddet gördüğünü dile getiren Keskinci, sigara içip suratına üfleyerek; "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti.

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini söyleyen Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını dile getirdi.

Hala babamla aynı evde yaşıyorlar


Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

