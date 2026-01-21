Yeni Şafak
Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

12:5121/01/2026, Çarşamba
Isparta’da iki katlı müstakil bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede tüm yapıya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 1830 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevriye T.’ye ait iki katlı müstakil evin bacasından yoğun duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.




Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Yangın
#Ev
#Isparta
