Batman'daki tarihi yapının restorasyonu tamamlandı: Bin 600 yıllık manastır turizme açıldı

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, 5 ilçede de turizmi canlandıracaklarını ifade ederek, “Bu yıl bizim atılımın başlangıç yılıdır. Bu sene inşallah Batmanımızda 500 bin turist hedefimiz var ve bu hedef önümüzdeki yıl 1 milyon turist olacak.