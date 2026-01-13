Bayhan'ın asıl mesleği ortaya çıktı: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya açıkladı

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın survivor yarışmasına katılmasının ardından gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yakından takip edilen ünlü şarkıcının asıl mesleği ortaya çıktı.
Survivor 2026 sezonu için duyurduğu ilk yarışmacı şarkıcı Bayhan Gürhan, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
4 KİLOLUK PİRİNCİ 1 GÜNDE BİTİRMİŞTİ
Survivor yarışması başladığı ilk günden dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde 4 kiloluk pirinci bir günde bitirmesiyle yarışmacılar tarafından eleştiri almış ve gündem olmuştu.
Pirinç olayının gündeme gelmesinin ardından Bayhan ile ilgili MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Şef Mehmet Yalçınkaya bir itirafta bulundu.
GERÇEK MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Şarkıcının asıl mesleğinin aşçılık olduğunu söyleyen Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bayhan, aslında çok iyi bir pizzacıdır. Asıl mesleği aşçılıktır. Biz onunla hiç bir araya gelemedik ama o, birkaç arkadaşımla çalıştı."