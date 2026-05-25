Bayramda hava nasıl olacak? Perşembeye dikkat

GÜN GÜN BAYRAMDA HAVA DURUMU

Arife Günü (26 Mayıs): Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü (27 Mayıs çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın ikinci günü (28 Mayıs perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü günü (29 Mayıs cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü (30 Mayıs cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.