Bayramda hava nasıl olacak? Perşembeye dikkat

Bugün kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek, perşembe ise hem sağanak hem de serin hava geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde sürecek yağış, salı ve çarşamba günleri yerini güneşli havaya bırakacak.
Bugün yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TAŞKIN RİSKİ
NTV'nin haberine göre, bayramda beklenen hava durumuna ilişkin şu şekilde;
"Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağış var. Özellikle Karadeniz hattı; Tokat, Samsun, Amasya ve doğuda Erzincan, Sivas taraflarında dikkatli olmak gerekiyor. Dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde ve doğu bölgelerde pazartesi perşembe sağanak yağmurlar devam edecek.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRECEK
Çarşamba, yani bayramın birinci günü ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak. İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derecelerde. Ankara'da 24, İzmir'de 30, Karadeniz'de 23-26 dereceler ölçülecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da pazartesi, salı parçalı bulutlu, çarşamba ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Perşembe İstanbul da dahil olmak üzere yurt geneline sağanak yağmur geliyor. Cuma, cumartesi ve pazar ise parçalı bulutlu ancak serin olacak."
GÜN GÜN BAYRAMDA HAVA DURUMU
Arife Günü (26 Mayıs): Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın birinci günü (27 Mayıs çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bayramın ikinci günü (28 Mayıs perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Bayramın üçüncü günü (29 Mayıs cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bayramın dördüncü günü (30 Mayıs cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 15/25 derece.
- İstanbul 15/23 derece.
- Denizli 15/25 derece.
- İzmir 16/28 derece.
- Adana 17/26 derece.
- Ankara 11/20 derece.
- Samsun 15/21 derece.
- Erzurum 5/16 derece.
- Malatya 10/22 derece.
- Kars 5/16 derece.
- Diyarbakır 9/23 derece.
- Şanlıurfa 14/27 derece.