Besicilerden kurban öncesi şoke eden hile: Kurbanlıklar şişkin görünsün diye tuz ve sumak yediriyorlarmış

Dolandırıcıların koyunları yem ve su ile şişirdiğini anlatan Oğuz, "Maalesef bazı kişiler hayvanın önündeki yemin içerisine tuz ve sumak karıştırıyor. Bunu yiyen hayvan suyu çok içiyor ve bir hayvanda 6-7 kilo fark ediyor. Vatandaş şişkin koyunu görünce buna aldanıyor. Ancak hayvanın sırt ve karın kısmına dikkat edilmeli. Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli" diye konuştu.



