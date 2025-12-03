Bodrum’da hat yine patladı: Sitedeki evleri su bastı

Sitenin başkanı Sema Erez, yaptığı açıklamada "4 senedir buradayım. Hiç değilse 6-7 sefer sularımız patladı. Devamlı evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şuanda 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Çamurla birlikte geldi. Burası devamlı patlıyor" ifadelerini kullandı.