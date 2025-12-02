Boynuna batan tel engelli bıraktı, 24 yıldır mutluluk hayalleri kuruyor: En çok jandarma ve polis araçlarını seviyor

"Okan mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"





Anne Hacer Ersin," 3 oğlum var, 2’si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke’de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz...