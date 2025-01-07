Bu 12 yiyeceği asla dondurmayın: Buzluktan uzak durun

Birçok besini daha sonra tüketebilmek amacıyla dondurmak oldukça pratik bir yöntem. Ancak, bazı gıdalar dondurulduğunda tehlike saçıyor. Hem besin değerinin kaybolması hem de sağlık nedeniyle dondurulmaması gereken 12 gıda sıralandı.

1 /12 1. Süt: Süt ve krema bazlı tarifler dondurulduğunda yağ ve sıvı ayrışabilir, bu da yemeğin dokusunu bozabilir. Tereyağı dokuz aya kadar güvenle dondurulabilirken, süt ürünleri içeren kapların dondurulması önerilmez.

2 /12 2. Mayonez

3 /12 3. Krem peynir

4 /12 4. Salatalık: Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurulmaması gereken sebzeler arasında ilk sırada yer alır. Dondurulduğunda suyu kristalleşir ve zamanla sebze lapa gibi olur, bu da salatalıkları yenilemez hale getirir.

5 /12 5. Kabak: Marketlerde satılan dondurulmuş kabak ürünleri özel olarak hazırlanmış olsa da, ev yapımı kabak yemeklerini en iyi lezzet ve doku için buzdolabında saklamak gereklidir.

6 /12 6. Marul ve lahana: Lahana bazlı yemekler, güveçler ve garnitürler dondurulmamalıdır çünkü dondurmak, yemeğin tadını bozabilir.

7 /12 7. Domates: Tamamen işlenmiş ve püre haline getirilmiş domates sosları dondurulmasında sakınca yok. Ancak bütün domatesleri veya domates dilimleriyle yapılan yemekleri dondurmak, domatesin et ve kabuğunun dokusunu bozar.

8 /12 8. Fırınlanmış ve haşlanmış patates: Frınlanmış veya haşlanmış, küp şeklinde doğranmış patateslerin dondurulması önerilmez. Patatesler, şeklini kaybeder ve buz kristallerinin patlaması sonucunda sulu ve hoş olmayan bir dokuya dönüşür.

9 /12 9. Makarna: Yalnızca makarna dondurulduğunda, çözüldüğünde şeklini kaybeder ve lapa gibi olur.

10 /12 10. Mereng ve kremalı dolgu

11 /12 11. Kızartılmış yiyecekler: Ev yapımı kızarmış yemekleri dondurmak tavsiye edilmiyor. Çözüldüğünde, altın sarısı ve çıtır çıtır kızarmış tavuklar yumuşar ve sulu hale gelir.