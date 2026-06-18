Bu camiler yüzyıllardır ayakta: Türkiye’nin en eski camileri hangi dönemde yapıldı?

Anadolu’nun Türk hâkimiyetine girmesinin ardından cami mimarisi daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Kars Ani Menüçihr Camii, Tokat Garipler Camii, İzmir Emir Çaka Bey Camii ve Van Ulu Camii, 11. yüzyıla tarihlenen yapılar arasında yer aldı. Selçuklu döneminde Konya, Ankara, Sivas, Kayseri ve Erzurum gibi şehirlerde çok sayıda ulu cami inşa edildi.





Osmanlı döneminde ise özellikle Marmara, Karadeniz ve Balkanlara yakın şehirlerde cami yapımının yoğunlaştığı görülüyor. Türkiye’deki tarihî camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını; farklı devletlerin, beyliklerin ve medeniyetlerin Anadolu’da bıraktığı mimari mirası da temsil ettiğini ortaya koyuyor.





Not: Ayasofya gibi bazı yapılar başlangıçta farklı amaçlarla inşa edilmiş, daha sonraki dönemlerde camiye dönüştürülmüştür. Bu nedenle tarihler, yapının ilk inşa veya camiye çevrilme tarihini gösterebilir.