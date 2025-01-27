Dünyada monarşi, yerini cumhuriyete bıraksa da monarşi, hala bazı ülkelerde yönetim şekli olarak devam ediyor. Büyük ya da küçük çaplı birçok ülke, kraliyet ailesiyle yönetilmeyi sürdürüyor. Monarşinin modern yansıması... Bu ülkeleri daha önce hiç duymadınız. İşte krallıkla yönetilen 6 ülke.
1-Wallis ve Futuna
Fransa'ya bağlı bir denizaşırı topluluk olan Wallis ve Futuna, yalnızca 140 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu Polinezya adaları, Fransa tarafından atanan bir baş yönetici tarafından idare edilse de, aynı zamanda halkın seçtiği baş şefler tarafından yönetilen üç geleneksel krallığa ev sahipliği yapar.
2- Bhutan
Himalayalar’da yer alan ve 38,394 kilometrekarelik alana sahip Bhutan, 20. yüzyılın sonlarına kadar mutlak bir monarşi olarak yönetildi.
1990’lı yıllarda Kral Jigme Singye Wangchuk’un liderliğinde demokratik reformlar hayata geçirildi. Bhutan, 1999 yılında televizyon ve internetle tanışarak modernleşme yolunda ilk adımlarını attı.
3- Tonga
Güney Pasifik’te yer alan ve 748 kilometrekarelik bir alana yayılan Tonga Krallığı, 1875 yılından beri anayasal monarşiyle yönetilmekte. Ülkede en çok sevilen hükümdarlardan biri olan Kraliçe Salote Tupou III, 1918’den 1965 yılına kadar tahtta kalmıştır.
4-Brunei: Petrol zengini krallık
Güneydoğu Asya’da Borneo Adası’nda yer alan Brunei, sadece 5,765 kilometrekarelik bir alana sahip. Ülkenin sultanı, hem devletin hem de hükümetin başıdır. 1984 yılında bağımsızlığını kazanan Brunei, öncesinde yaklaşık bir yüzyıl boyunca Britanya himayesi altındaydı.
5-Lesotho
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tam ortasında yer alan ve 30,355 kilometrekarelik bir alana sahip olan Lesotho, bir anayasal monarşi olarak varlığını sürdürmekte. 1880-1881 yıllarında gerçekleşen Tüfek Savaşı ile bağımsızlığını kazanan Sotho halkı, uzun yıllar İngiliz yönetiminde kalmıştır. 1966 yılında bağımsızlığını elde etti.
6-Eswatini
17,364 kilometrekarelik bir alana sahip olan Eswatini, geleneksel yaşam tarzıyla öne çıkan bir Güney Afrika krallığı. Ülkenin mevcut kralı Mswati III, 70 eşe sahip olan Kral Sobhuza II’nin 60 çocuğundan biri. Geleneksel kırsal yaşam ve hayvancılık, Eswatini halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir öneme sahip.