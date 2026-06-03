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Burası 'Amazon' değil Sivas: Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bırakıyor

Burası 'Amazon' değil Sivas: Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bırakıyor

12:013/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
DHA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında uzanan Kelkit Çayı havzasında ortaya çıkan ilginç doğa manzarası dikkat çekti. Farklı kaynaklardan gelen akarsuların birleştiği bölgede oluşan iki ayrı renk tonundaki su görüntüsü, Brezilya'daki Amazon Nehri'nde görülen ve "Suların Buluşması" olarak bilinen doğa olayını andırdı.

Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı ile Çamlıgöze Barajı arasındaki Kelkit Çayı havzası, nadir doğa olayına sahne oldu. 

Bölgeyi besleyen farklı kollardan akan akarsular, birleşme noktasında birbirine karışmadan yan yana akmaya başladı. 

Bir tarafta yoğun çamur ve tortu taşıyan kızıl-kahverengi sular ilerlerken, diğer yanda ise berrak yeşil tonlardaki su kütlesi yer aldı. 

 Suların belirli mesafede çizgi halinde birbirine karışmadan yan yana akması, ilgiyle karşılandı.

Uzmanlar, bu doğa olayının fiziksel kurallara dayandığını belirtti.

Nedeni: Sıcaklık yoğunluk ve tortu farkı

Havzayı besleyen akarsuların sıcaklık değerlerinin, akış hızlarının ve taşıdıkları tortu miktarlarının birbirinden tamamen farklı olmasının, suların hemen karışmasını engellemesiyle bu görüntünün ortaya çıktığı ifade edildi. 

 Yoğunluk farkı nedeniyle iki farklı su kütlesi, Kelkit Çayı yatağında bu tabloyu oluşturdu. 

Manzara, Brezilya'da Rio Negro (Siyah Nehir) ile Solimoes nehirlerinin birleşip Amazon Nehri'ni oluşturduğu dünyaca ünlü ‘Suların Buluşması’ olayını akıllara getirdi.

Doğaseverlerin ilgisini çeken çaydaki doğa olayı, havadan görüntülendi.

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