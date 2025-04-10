Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Canan Karatay doğru bilinen yanlışı açıkladı: Limonlu suyun sırrını paylaştı

Canan Karatay doğru bilinen yanlışı açıkladı: Limonlu suyun sırrını paylaştı

16:5710/04/2025, الخميس
G: 10/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin sürekli tükettiği fakat faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı limonlu su hakkında açıklamada bulundu. Karatay, "Limonlu suyu böyle tüketin" diyerek anlattı.

Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin sıkça tükettiği ancak faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip olunmayan limonlu su hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Kilo vermemize yardımcı olduğu ve yağları parçaladığı bilinen limonlu suyun aslında çok daha faydalı ve önemli olduğunu söyleyen Karatay, bu konuda insanları da bilgilendirdi.

Canan Karatay bir bardak suya yarım limon sıkılması ve bir tutam kristal kaya tuzu eklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu karışımın sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ifade etti.

Limon hakkında doğru bilinen yanlış

Limonun asitli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Karatay, "Limon vücuda girdiğinde alkali hale gelir. Bu da sindirimi destekler ve vücudun pH dengesini düzenler" dedi.

Ayrıca limon kabuğunun da önemli olduğunu, içerdiği faydalı bileşenlerin atılmaması gerektiğini ifade etti.

Karatay, limonlu suyun düzenli tüketilmesinin vücutta birden fazla fayda sağladığını belirtti.

#Canan Karatay
#limonlu su
#kilo vermek
#diyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bill Gates açıkladı: Yapay zekanın tehdit etmeyeceği 3 meslek