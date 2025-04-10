Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin sürekli tükettiği fakat faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı limonlu su hakkında açıklamada bulundu. Karatay, "Limonlu suyu böyle tüketin" diyerek anlattı.
Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin sıkça tükettiği ancak faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip olunmayan limonlu su hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kilo vermemize yardımcı olduğu ve yağları parçaladığı bilinen limonlu suyun aslında çok daha faydalı ve önemli olduğunu söyleyen Karatay, bu konuda insanları da bilgilendirdi.
Canan Karatay bir bardak suya yarım limon sıkılması ve bir tutam kristal kaya tuzu eklenmesi gerektiğini belirtti.
Bu karışımın sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ifade etti.
Limon hakkında doğru bilinen yanlış
Limonun asitli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Karatay, "Limon vücuda girdiğinde alkali hale gelir. Bu da sindirimi destekler ve vücudun pH dengesini düzenler" dedi.
Ayrıca limon kabuğunun da önemli olduğunu, içerdiği faydalı bileşenlerin atılmaması gerektiğini ifade etti.
Karatay, limonlu suyun düzenli tüketilmesinin vücutta birden fazla fayda sağladığını belirtti.